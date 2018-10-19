ABD'de bulunan çift başlı yılan koruma altına alındı

ABD'nin Virginia eyaletinin Woodbrigde bölgesinde bulunan çift başlı yılan görenleri şaşırttı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen yılanın tek kalbinin olduğu açıklandı.

Sol başı daha dominant olan yılanın tek kalbi, çift soluk borusu ve çift akciğerinin olduğu ortaya çıktı. Sağlık merkezinden yapılan açıklamada yılanın anatomisi açısından sağ başla beslenmesinin daha iyi olacağı ancak sol başın daha dominant olmasının hayvana zorluk yaşatabileceği belirtildi. Yılanın iki başı da ısırma ve zehir akıtma özelliğine sahip. Çift başlı yılanların çok uzun yaşamadıkları için oldukça nadir olduklarına inanılıyor. Yetkililere göre söz konusu yılan hayvanat bahçesinde koruma altına alınacak. Euronews Türkçe

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