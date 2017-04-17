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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

ABD'de eyalet senatosu oturumu Kur'an-ı Kerim ile açıldı

17 Nisan 2017, Pazartesi 22:11
ABD'nin Delaware eyaletinde, Delaware Eyalet Senatosunda önceki hafta yapılan bir oturuma Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanması büyük ilgi ve destek topladı.

Delaware Eyalet Senatosunda 5 Nisan'daki oturumda, Newark bölgesinde faaliyet gösteren Tarbiya Camisi İmamı Şeyh Tarık Evis, Nisa suresinden bir bölüm okudu, Delaware Küresel ve Müslüman İlişkileri Konseyi Başkanı Nevid Bekir ise aynı bölümün İngilizce mealini okudu.

Eyalet Senatosunda bir ilk olan etkinliğin, bölgede yaşayan çok sayıda Müslüman'ın temsil edilmesi adına yapıldığı bildirildi. Ancak Senatodaki Cumhuriyetçi temsilcilerden Dave Lawson ve Colin Bonini'nin, tilavet başlarken salondan dışarı çıktığı ve daha sonra salona tekrar döndüğü, bununla birlikte senatoda yeni bir dinler arası ilişki tartışmasının başladığı kaydedildi.

Cumhuriyetçi vekillerin "Kur'an insanları öldürmeye çağırıyor" şeklindeki eleştirisi, bölgedeki Müslümanlardan ve Senatodaki bazı temsilcilerden tepki gördü.

Senatonun geçici başkanı Demokrat David McBride ise Kur'an tilavetini eleştiren Cumhuriyetçi vekillerin sözlerini onaylamadığını ve "Müslüman misafirlerin kendilerini hoş karşılanmamış hissettikleri için" şahsen alındığını açıkladı. McBride, diğer dinlerin kutsal kitaplarından bazı sözlerin Senatoda okunmasından rahatsız olunmasının anlaşılır olmadığını belirtti.

Cumhuriyetçi vekillerin açıklamalarını "İslamofobik bir yaklaşım" olarak niteleyen Delaware Küresel ve Müslüman İlişkileri Konseyi Başkanı Bekir ise "İslam insanları öldürmeye çağırmaz, Kur'an insanlardan nefret etmememizi ister; aksi yaklaşımlarda Müslümanlarla ilgili derin bir yanlış düşünce var." dedi.

Delaware eyaletinde 12 cami ve en az 10 bin civarında Müslüman'ın bulunduğu ifade ediliyor.

AA

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