ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı, başkanlık seçimleri için soruşturma başlattı

ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı Kasım 2016’daki başkanlık seçimleri öncesindeki iddialara dair inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi, FBI ve bakanlığın Kasım 2016’daki ABD başkanlık seçimleri öncesindeki eylemlerine dair inceleme başlatılmasına karar verdi Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Micheal E. Horowitz, birçok yönetici, ABD Kongresi’nin üst düzey yetkilileri, çeşitli kurumlar ve halktan gelen talep üzerine inceleme başlatma kararı aldığını duyurdu. İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

Okunma Sayısı: 355

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.