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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

ABD'de halk kritik ara seçimler için bugün sandık başında

06 Kasım 2018, Salı 14:15
ABD'de milyonlarca seçmen, her başkanlık döneminin ortasında Amerikan Kongresi'ni oluşturan Temsilciler Meclisi ile Senato üyelerinin yenilendiği ara seçimler için sandık başına gidiyor. Başkan Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti her iki kanattaki çoğunluğunu korumak, Demokrat Parti ise en azından birinde çoğunluğu ele geçirmek istiyor.

Ülkenin siyasi olarak kutuplaştığı bir ortamda gerçekleşen seçimlerde son açıklanan verilere göre 30 milyon kişi, erken oy verme işleminin geçerli olduğu eyaletlerde ve posta yoluyla oyunu kullandı. Bu toplam oyun yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor.

OLASI SENARYOLAR

Son yapılan anketlere göre Temsilciler Meclisi'ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar önde gözüküyor. Toplam 100 sandalyeli Senato'da ise 35 sandalye yenilenecek. Kamuoyu yoklamaları Senato'da Cumhuriyetçilerin bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakın olduğunu gösteriyor.

Senato'da Cumhuriyetçilerin üstünlüklerini koruması, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yeni yargıçların seçilmesi gibi önemli atamalarda Cumhuriyetçilerin sözünün ağır basmasını sağlayacak.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokrat Parti'nin eline geçmesi ise Trump yönetimi hakkında soruşturma başlatma ve Başkan'ın çıkarmak istediği yasaları durdurma gücünü sağlayabilir. Trump, Demokrat Parti'nin çoğunluğu ele geçirmesi halinde özellikle 2016'daki seçim kampanyası ile Rusya arasındaki bağlantıyı mercek altına alan soruşturmanın genişletilmesinden endişe ediyor.

Cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu koruması halinde ise Trump'ın ülkede ve uluslararası toplumda tartışma yaratan politikalarının onaylandığı anlamına geleceği belirtiliyor. Dolayısıyla bir referandum niteliğindeki seçimler aynı zamanda, eğer aday olursa Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerine de rahat girmesinin önünü açabilir. Ancak Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre Amerikalıların yüzde 52'si Trump'ın politikalarını onaylamıyor.

Başkan Trump, Pazartesi Twitter'dan paylaştığı mesajda CNN'in yayınladığı anket sonuçlarını eleştirmiş, "Sindirme oyununa gelmeyin. Gidin ve oyunuzu kullanın. Unutmayın, şu anda muhtemelen ülkemizin tarihindeki en iyi ekonomiye (istihdam) sahibiz" ifadesini kullanmıştı.

VALİLİK SEÇİMLERİ

Kongre'deki seçimlerin dışında 36 eyalet için de valilik seçimleri yapılyor. Federal sisteme sahip olan ülkede son anketler Cumhuriyetçilerin 17, Demokratların ise 10 eyalette önde olduğunu gösteriyor. Dokuz eyalette ise valilik yarışı başa baş gidiyor. Ülkedeki 50 eyaletin 33'ünde Cumhuriyetçi vali görevde bulunuyor.

SEÇMENİN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

Ara seçimlerde oy kullanan seçmenin gündemindeki en önemli konular arasında sağlık sistemi, ekonomi ve göç öne çıkıyor. Bu üç başlık Ocak 2016'dan beri Beyaz Saray koltuğunda oturan Trump'ın en çok tartışma yarattığı konuların başında geliyor.

Washington Post gazetesinin yaptığı araştırmaya göre Trump'ın Latin Amerikalı göçmenleri ülkeye almama konusundaki tavrı Cumhuriyetçi oyların artmasını sağlıyor. Orta Amerika ülkelerinden geçen haftalarda yola çıkarak ABD'ye doğru hareket eden göçmenler ülkeye yaklaştıkça Trump'ın göç konusundaki söylemleri sertleşmişti.

Araştırma işsizlik oranının azalmasının da Cumhuriyetçi Parti'ye oy kazandırdığını ortaya koydu. ABD'de yüzde 4 ile son yılların en düşük işsizlik oranı kaydedildi.

Trump, dış politikada ise ABD'yi İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ve iklim değişikliği anlaşmasından çekerek büyük tartışma yaratmıştı. Yerli ekonomiyi korumak adına Çin'e karşı uyguladığı ek gümrük vergileri ile uluslararası ticarette krizin fitili ateşleyen Trump, son olarak Rusya ile Soğuk Savaş döneminden beri devam eden Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Trump, ara seçimler, ABD
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