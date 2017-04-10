ABD'de ilkokulda ateş açıldı: En az 2 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Bernardino'da bir ilkokulda ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

North Park İlkokulu'na intikal eden ambulans ve itfaiye, yaralıları tahliye etmek için seferber oldu. Okul binası giriş çıkışlara kapatılırken, saldırganın vurulduğu düşünülüyor. ​Yerel polis yetkilileri, ilk yardım ekiplerinin dört kişiye tıbbi müdahalede bulunduğunu kaydetti. Okulda bir öğretmen ile saldırgan olabileceği ifade edilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. ​​Yetkililer, saldırının bir öğretmenin 'ailevi meselesiyle ilgili' olabileceğini belirtti. ABD basını, saldırganın insanlara ateş ettikten sonra intihar etmeye çalıştığını iddia ediyor. Olay yerinden tahliye edilen çocuklar, güvenlik amacıyla bir liseye yerleştirildi.

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