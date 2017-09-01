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1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

ABD'de ''kasırgaların'' dudak uçuklatan maliyeti

01 Eylül 2017, Cuma 07:44
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Harvey fırtınasında etkilenen bölgedeki rafinerilerin bir çoğunun kapatılması nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmemesi için ülkenin "stratejik petrol rezervini" açtığı bildirildi.

Trump yönetimi, Harvey fırtınasının vurduğu bölgedeki petrol rafinerilerde üretimin kesintiye uğraması ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ABD'nin petrol rezervlerini açma kararı aldı.

ABD Enerji Bakanlığı bu konuyla ilgili açıklamasında, "Stratejik Petrol Rezervi"nin West Hackberry'deki yer altındaki deposundan 500 bin varil petrolün Louisiana'nın Lake Charles bölgesindeki Phillips 66 rafinerisine göndereceğini duyurdu.

Colonial boru hattı kapatıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili Harvey fırtınası, körfez bölgesindeki rafinelerin kapanmasına neden olduktan sonra, buna bağlı olarak, Houston'dan Doğu Yakasına yakıt taşıyan Colonial boru hattındaki akış zorunlu olarak durdu. Daha önce 2005'te Katrina ve Rita kasırgalarındaki elektrik kesintileri, Colonial boru hattının birkaç günlüğüne kapatılmasına neden olmuştu. 

Kimya fabrikasındaki tehlike

Bu arada, Harris County'de yetkililer, fırtına nedeniyle selden etkilenen ve elektriği kesilen Fransız grup Arkema'nın sahibi olduğu organik peroksit fabrikasında patlama ihtimaline karşı üç kilometrelik bir alanın boşaltılması emrini verdi.

Kasırgaların maliyeti

Bu arada, Moody's Analytics'in yaptığı tahmine göre, Harvey'nin güneydoğu Teksas'da 51 ila 75 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı.

Ulusal Kasırga Merkezi'nin hesaplamasına göre, 2005'teki Katrina Kasırgası 108 milyar dolarlık bir zarara neden oldu. Bu konudaki bir çok hesaplamada zarar 150 milyar doların üzerinde gösterildi. Kuzey Teksas Üniversitesi Profesörü Bernard Weinstein'e göre, Katrina Kasırgası'nın ABD ekonomisine zararı 250 milyar doları buldu. 

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AA

Etiketler: abd, kasırga
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