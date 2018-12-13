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ABD'de kritik gün

13 Aralık 2018, Perşembe 23:52
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yeni bir tasarıyı Senatoya sunacaklarını belirtti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, yazılı açıklamasında, komitedeki diğer Cumhuriyetçi üyelerle Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yeni bir tasarı hazırladıklarını söyledi.

Corker, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı bugün Senatoya sunacaklarını belirtti. Tasarının bugün gündeme gelebileceği kaydedildi.

Tasarıda ayrıca ABD'nin Yemen'deki insani krizin devam etmesinde rolü olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri eylemlerine verdiği desteğin de derhal kesilmesi talep ediliyor.

Yemen tasarısı oylanacak

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlayacak ve ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin durdurulmasını öngören farklı bir yasa tasarısının da bugün genel kurulda oylanması bekleniyor.

Söz konusu tasarının genel kurulda tartışılması 60’a karşı 39 oyla kabul edilmişti.

Her iki tasarı da Senatoda kabul edilse bile ABD Başkanı Trump'ın önüne gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde dün yapılan ve 203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısının" içine Meclis Başkanı Paul Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmişti. Söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin önü kesilmişti.

Etiketler: abd, kaşıkçı
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