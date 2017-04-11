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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

11 Nisan 2017, Salı 09:48
Halk oylaması için oy kullanma işlemi 9 Nisan'da tamamlanan ABD'deki oylar kuryeyle Türkiye'ye gönderildi. ABD'de kayıtlı 100 bin 42 seçmenden 32 bin 919'u sandık başına gitti.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'de sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kullanılan oylar kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

ABD'de Başkent Washington, New York, Los Angeles, Miami, Houston, Boston ve Chicago'da 1-9 Nisan'da kurulan sandıklarda kullanılan oylar, sandık görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla torbalara konularak mühürlendi.

Mühürlü torbalar Dışişleri Bakanlığının özel kuryeleri tarafından siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yolları uçakları ile Türkiye'ye gönderildi.

New York Başkonsolosluğunda kampanya dönemi ve halk oylaması sürecine ilişkin açıklama yapan AK Parti Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız, 50 günlük yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'den önemli konuklarının kampanya çalışamalarına destek verdiğini, konuklarla birlikte ABD'nin 50 eyaletini gezmeye çalıştıklarını anlatan Yıldız, "Tüm seçmenlerimize 18 maddelik yeni anayasa değişikliğinin neler getirdiğini, referandumda neyi oylayacaklarını anlatmaya çalıştık." dedi.

Kampanya döneminde oylarının rengi ne olursa olsun seçmenlerden sandığa gitmelerini istediklerini kaydeden Yıldız, vatandaşların teveccüh gösterdiğini ve yaklaşık 33 bin oy kullanıldığını bildirdi.

Son seçimde 25 bin civarında oy kullanıldığını hatırlatan Yıldız, gümrüklerde kullanılacak oylarla ABD'deki Türk seçmenlerin yaklaşık 35 bininin oy kullanacağını beklediklerini ifade etti.

Oy sayısındaki artışın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yıldız, bu oyların çoğunun "evet" olmasını umut ettiklerini söyledi.

"Hayır" kampanyası için seçim gönüllüsü olarak görev alan Ali Sarıkaya da AA'ya yaptığı açıklamada, halk oylamasının önemli bir sorun yaşanmadan tamamlandığını, "Bu bizim birlikte yaşayabileceğimizi, iş yapabileceğimizi gösteriyor." dedi.

Sarıkaya, 45 kişilik gönüllü ekiple kampanya yürüttüklerini, otobüslerle insanların sandıklara gelmesi için düzenlemeler yaptıklarını anlatarak, "Seçmenlere niçin 'hayır' demeleri gerektiğini anlatmaya çalıştık." dedi.

MHP ABD Temsilcisi Adil Yiğiter de açıklamasında seçmen sayısında artış olmasına rağmen oy kullanma oranında bekledikleri artışı yakalayamadıklarını söyledi.

Yiğiter, gelecek seçimlerde katılımın daha da artırılması için kolaylaştırıcı çalışmalar yapılması gerektiğine değindi.

ABD'DE 32 BİN 919 OY KULLANILDI

Resmi rakamlara göre ABD'de kayıtlı 100 bin 42 seçmenden 32 bin 919'u, oyunu 1-9 Nisan'da Washington, New York, Los Angeles, Miami, Houston, Boston ve Chicago'da kurulan sandıklarda kullandı.

ABD'ye kayıtlı olmakla birlikte Türkiye'deki gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısının da 2 bin civarında olması ve ABD'den toplam oy kullanan vatandaş sayısının 35 bine ulaşması bekleniyor.

Bu sayıya ulaşılması durumunda ABD'li seçmenlerin oy kullanma oranı yüzde 35 civarında olacak.

1 Kasım 2015 seçimlerinde seçmenlerin yüzde 27'si sandık başına gitmişti.

AA

Etiketler: abd, referandum
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