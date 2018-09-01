ABD'de Müslüman mezarlığına izin vermeyen belediyeye soruşturma

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, Teksas eyaletindeki Farmersville kasabası yönetimine Müslüman mezarlığına izin vermediği gerekçesiyle soruşturma açtı.

Bölge Başsavcılık Ofisinin, Farmersville Belediyesi'ne karşı "dini arazi kullanımı ve kurumsallaştırılmış kişiler yasasını ihlalden" yapılan dava başvurusunu onayladığı iddia ediliyor.

Dallas Morning News'in haberine göre federal yetkililer, Farmersville'i Müslüman mezarlığı yapımını engelleyen kararını yasalara aykırı buldu.

Başsavcılık iddialara cevap vermeyi reddetse de soruşturma konusunun Farmersville Belediyesi'nin arsa kullanımında ayrımcılığı önleyen yasayı ihlal etmesi olduğu öne sürülüyor.

Alt yapı sorununu bahane ettiler

Collin İlçesi İslami Vakfı, Temmuz 2015 tarihinde belediyeden Müslüman mezarlığı yapmak üzere arsa aldığını duyurdu. Kayıtlara göre belediye alt yapı sorunlarını bahane ederek 2017 yılında mezarlık inşaa planını kabul etmedi.

3 bin 300 kişilik nüfusunun yüzde 75'i beyaz olan Farmersville kasabası sakinlerinden bir kısmı da mezarlığın yanı sıra bölgeye bir İslami okul ve cami yapılacağı gerekçesiyle bu girişime karşı çıktı. Ancak vakıf yetkilileri okul ve cami yapma planları olmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Randy Rice mezarlık inşaasına muhalif kişileri işaret ederek "bu girişimin gerçekleşmesinin zaman alacağını" dile getirdi.