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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

ABD'de 'Obamacare' savaşları

04 Ocak 2017, Çarşamba 23:19
Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Trump'a devredecek Obama, adıyla anılan ve "Obamacare" diye bilinen sağlık reformunun kaldırılmasını önlemek için kongredeki Demokratlar ile bir araya geldi.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Barack Obama, adıyla anılan ve "Obamacare" diye bilinen sağlık reformunun korunması için kongredeki Demokratlara "mücadele edin" çağrısında bulunurken, seçilmiş Başkan Yardımcısı Mike Pence de "Trump yönetiminin ilk işinin bunu iptal etmek olacağını" dile getirdi.

Obama, kongreyi, bir yıl önceki "Birliğin Durumu" konuşmasının ardından ilk kez ziyaret etti. Başkanlık koltuğunu 16 gün sonra Trump'a bırakacak Obama, ziyaretinde, yeni yönetimin Obamacare'i iptal etme planlarına karşı strateji belirlemek için Demokrat üyeler ile görüştü.

Obama, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapmadan ayrılırken, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine sadece "Amerikalılara sahip çıkın" demekle yetindi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıya katılan Demokratlardan John Lewis ise Obama'nın kendilerini sağlık reformunun korunması için mücadeleye çağırdığını belirtti.

Ohio temsilcisi Tim Ryan da Obama'nın "Mücadeleye devam edin. Obamacare'den yararlanan insanların hikayelerini anlatın. Bu mesajı ne kadar iletebilirseniz, o kadar başarılı olacağız." sözlerini aktardı.

Obama, Cumhuriyetçilerin defalarca iptal girişiminde bulunduğu Obamacare'i veto hakkını kullanarak koruyabilmişti.

Pence, Cumhuriyetçiler ile görüştü 

Obama'nın Demokratlar ile görüştüğü sırada, seçilmiş Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Cumhuriyetler ile buluştu. Pence'in temaslarında, Obamacare'in nasıl iptal edileceğinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Pence, "Trump yönetiminin ilk işinin Obamacare'i iptal etmek ve yerine yenisini getirmek olacağını" bildirdi.

Pence, Trump'ın ekibi ve kongrenin bunun için çalışmaya başladığını aktardı ancak detaylara girmedi. Obamacare'i kaldırırken tüketicilere zarar vermekten kaçınılması gerektiğinin altını çizen Pence, "Amerikalılar kesinlikle daha iyi bir sağlık sistemi için oy verdi ve biz bunu onlara sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan destek verdi

Obama ve Pence'in kongredeki Obamacare görüşmeleri sürerken, Donald Trump da konuyu Twitter hesabından gündeme getirdi.

Trump, yaptığı paylaşımda, "Kendi kendini yok edeceğini" ileri sürdüğü Obamacare'i şöyle eleştirdi:

"Cumhuriyetçiler, zayıf teminat kapsamı ve Arizona'daki gibi yüzde 116 artan ağır maliyetiyle başarısız olan Obamacare felaketinin Demokratlara ait olduğu konusunda dikkatli olmalı. Ayrıca, indirimler o kadar yüksek ki sistem pratikte işe yaramıyor."

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2017'de kongrede yapılacak törenle başkanlık yemini ederek, görevine resmen başlayacak.

AA

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