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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

ABD'de öldürülen Müslüman genç kız için binler toplandı

22 Haziran 2017, Perşembe 11:13
ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için düzenlenen anma törenine katılan binlerce kişi birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Virginia eyaletinin Reston kentindeki Lake Anne Plaza'da, cenazesi henüz defnedilen Hassanen için bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) Başkanı İmam Macid, "Sizler Nabra'nın taşıdığı ruhu temsil ediyorsunuz. Tüm bu yaşananlar arasında aslında tek bir toplum olarak bir arada olduğumuzu görüyoruz." dedi.

ABD'li oyuncu John Chadwell de kısa bir konuşma yaparak, Hassanen için bir araya gelen insanlara yürekten destek vermek için törende olduğunu anlattı. Chadwell, "Müslüman toplum burada büyük bir destek görüyor. Toplum olarak herkesin beklediği düzeyde bir güvenlik ve itibarı temin etmeliyiz." diye konuştu.

"Kimse kendini tam olarak güvende hissetmiyor"

Hassanen'ın sınıf arkadaşı Hamdi Şerif ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nabra'nın "kibar" ve "eğlenceli" bir kişiliğe sahip olduğunu ve çok genç yaşta hayatını kaybettiğini söyledi. Şerif, kimsenin kendini tamamen güvende hissetmediğini, bir caminin etrafında bile tehdit altında olabileceklerini dile getirdi.

Washington'daki anma töreni çiçeklerinin yakıldığı iddiası

Öte yandan, Nabra Hassanen için başkent Washington'ın önemli meydanlarından Dupont Circle'da önceki akşam gerçekleşen anma etkinliğinin ardından meydandaki anıta bırakılan çiçeklerin yakıldığı iddia edildi.

Amerikan Fox5 kanalının haberine olayla ilgili olarak polis, 24 yaşındaki bir zanlıyı gözaltına aldı ancak bu kişinin kimliği açıklanmadı.

Washington DC polisi ise anıtın etrafındaki bazı unsurların sabah saatlerinde ateşe verildiğini doğruladı ancak bunun Hassanen adına bırakılan çiçeklerle ilgisinin olmadığını belirtti.

Mısır asıllı 17 yaşındaki Nabra Hassanen, pazar günü sahur vaktinde arkadaşları ile ADAMS Center Sterling Camisi'ne giderken yolda tartıştıkları Darwin Martinez Torres (22) adlı kişi tarafından beyzbol sopası ile öldürülmüştü.

ADAMS Center Sterling Camisi'nde dün kılınan cenaze namazı ve düzenlenen törenin ardından toprağa verilen Hassanen için ülkenin farklı eyaletlerinde çeşitli anma törenlerinin düzenleneceği bildirildi.

Torres'in 17 yaşındaki genç kızı neden öldürdüğü henüz netleşmezken, Sterling polisi söz konusu cinayetin nefret suçu olduğunu gösteren bir kanıt olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Nabra Hassanen'ın babası Mahmud Hassanen ise yaptığı açıklamada, "Kızım öldürüldü çünkü o bir Müslümandı." değerlendirmesinde bulunmuş, olayın bir nefret suçu olduğuna inandığını ifade etmişti.

AA

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