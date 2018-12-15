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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD'de otoyola para yağdı

15 Aralık 2018, Cumartesi 15:38
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde kapısı kırık olan zırhlı bir para nakil aracından saçılan banknotlar otoyolu kilitledi. Olay yerindeki sürücüler paraları toplamak için yola fırladı.

Amerikalı güvenlik şirketi Brinks'e ait zırhlı araç 'Route 3 West' otoyolunda ilerlerken arka kapısındaki sorun nedeniyle bir anda aracı takip eden arabaların üzerine para yağmaya başladı. Olayı fark eden sürücüler düşen banknotları toplamak için araçlarından indi.

Yoğun trafiğe aldırış etmeden saçılan paraları toplamak için yola fırlayan kişiler yüzünden yol kilitlendi ve trafik kazaları yaşandı.

Olay yerinde bulanan yolcular bu anı şaşkınlıkla izlerken, bazıları bir, beş ve 100 dolarlarlık banknotları toplayan ve kaçan kişileri görüntüledi.

Polis olay esnasında iki hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik güçleri saçılan paranın miktarına dair yorum yapmazken, olay yerinde şirket çalışanlarının bulunduğu için, düşen parayı alıp kaçmanın hırsılık olduğunu belirtti.

Parayı alıp kaçan kişilerin kimlikleri videolar üzerinde tespit edileceği belirtildi.

Zırhlı aracın bağlı olduğu Brinks şirketiyse, kaybolan toplam paranın miktarı hakkında bilgi vermedi. Ancak yerel basın olay esnasında toplam 510 bin doların yola saçıldığını ve 295 bin doların kaybolduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında aynı şirkete ait zırhlı bir aracın arka kapasında sorun yaşanmış, aracın açılan kapısıdan desteler halinde 600 bin dolar yola düşmüştü.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, otoyol, New Jersey, para
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