ABD'de otoyola para yağdı

Amerikalı güvenlik şirketi Brinks'e ait zırhlı araç 'Route 3 West' otoyolunda ilerlerken arka kapısındaki sorun nedeniyle bir anda aracı takip eden arabaların üzerine para yağmaya başladı. Olayı fark eden sürücüler düşen banknotları toplamak için araçlarından indi.

Yoğun trafiğe aldırış etmeden saçılan paraları toplamak için yola fırlayan kişiler yüzünden yol kilitlendi ve trafik kazaları yaşandı.

Olay yerinde bulanan yolcular bu anı şaşkınlıkla izlerken, bazıları bir, beş ve 100 dolarlarlık banknotları toplayan ve kaçan kişileri görüntüledi.

No joke.... it’s SNOWING money! Accident involving a Brink truck on Route 3 in East Rutherford sends cash flying. 💰 ❄️ @ABC7NY pic.twitter.com/zASqW6idG1