ABD'de perakende zinciri silah alma yaşını 21'e çıkarttı

Amerikan perakende mağazalar zinciri Walmart, müşterilerinin silah ve mühimmat satın alabilecekleri yaş sınırını 21'e yükselttiğini açıkladı.

Walmart dün yaptığı açıklamada, saldırı silahı tarzındaki ürünlerini internet sitesinden çıkaracağını da duyurdu. Bu ürünler arasında öldürücü olmayan hava tüfekleri ve oyuncaklar da var. İki hafta önce ABD'nin Florida eyaletinde bir lisede 17 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıdan bu yana ülkede silah kontrolü konusunda çok ciddi tartışmalar yaşanıyor.

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