ABD'de 'sahte haber' standı açıldı

Colombia Journalism Review dergisi, sahte haberlere dikkati çekmek amacıyla başlattığı proje kapsamında New York'un önemli mekanlarından Bryant Park'ta stant açtı.

New York’taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tarafından yayımlanan ve profesyonel gazeteciler için farklı bakış açıları getiren Columbia Journalism Review (CJR) dergisi, New York'ta sadece yalan haberlerin yer aldığı basılı yayınların olduğu bir stant açtı.

ABD'de son günlerde Başkan Donald Trump ve CNN gibi muhalif basın kuruluşları arasında "sahte haber" tartışmaları sürerken, CJR dergisi dikkati çeken bir çalışmaya imza attı.

Habercilikte doğruluk ile güvenilirliğe ve yalan haberlerin zararlarına dikkati çekmek için hazırlanan projeye, "Yanlış Haber Standı (misinformation stand)" adı verildi.

"Aslında yalan haberlerin ne kadar saçma ve tuhaf olduğunu göstermek istedik"

CJR Genel Yayın Yönetmeni Kyle Pope, insanların haber kaynaklarına dikkat etmesi ve internetteki bilgilerin her zaman güvenilir olmadığını vurgulamak için böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Pope, "İnternette en çok okunan yalan haberleri belirledik ve bunları basılı hale getirerek gerçek hayata taşıdık. Böylece insanların internette okuduklarını, gerçekten ellerine alıp okuduklarında aslında bu haberlerin ne kadar saçma ve tuhaf olduğunu görmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Gerçek gazetecilerin yaptığı haberlerin gitgide daha az dikkati çektiğini ve bunun da aslında bir kriz olduğunu vurgulayan Pope, "Böyle bir proje ile biraz işin içine espri katmaya çalıştık ama aslında komik olduğu kadar ciddi de bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Pope, insanların hiçbir şeye inanmadıkları bir ortamda yaşamanın tehlikeli bir durum olduğunu ifade ederek, "Bu proje size aynı zamanda yalan haberleri nasıl fark edeceğiniz konusunda da birtakım ipuçları sunuyor. Böylece sosyal medyada gördüğünüz haberlerin hangisinin doğru hangisinin yalan olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bence insanların okudukları haberlere inanıp inanmaması biraz da kendilerinin sorumluluğunda." diye konuştu.

Stanttaki gazete ve dergilerin kapağında sosyal medyadan paylaşılan yalan haberler yer alırken, iç sayfalarında yalan haberlerin nasıl belirleneceğine dair bilgi notlarının olduğu kılavuza yer verildi.