ABD'de sinagoga silahlı saldırı

ABD'nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin öldüğü ifade edildi. Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığı, olayda 3 polisin de vurulduğunu belirtti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına alırken, bölge sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları istendi. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'da meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' paylaşımında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.