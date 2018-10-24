ABD'de şüpheli paket hareketliliği

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eski başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama'nın evlerinin bulunduğu birçok noktaya içinde patlayıcı olduğu belirtilen şüpheli paket yollandı.

Paketlerin gönderildiği diğer noktalar New York'taki Time Warner Center ve CNN binaları boşaltıldı. Güvenlik güçleri içinde patlayıcı düzenek olduğu belirtilen paketleri incelemeye aldı.

Söz konusu postaların dağıtım sürecinde yapılan tarama esnasında tespit edildiği öğrenildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve Clinton'a yönelik yapılan bu saldırı girişimi kınandı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "ABD gizli servisi ve yetkili organları korkaklar tarafından tehdit edilen herkesi korumak için gerekli önlemleri alacaktır" dedi.

CNN yayına bina dışından devam etti

Amerikan haber kanalı CNN'in New York'taki ofisinde yerel saatle 10:00'da yangın alarmı verildi. Binanın boşaltılmasının ardından kanal yayına dışarıdan devam etti.

New York Polis yetkilileri, CNN ve Time Warner'a gönderilen paketlerde boruya benzeyen cihaz bulduklarını ve bunun da Obama ve Clinton'a gönderilenlerle aynı olduğunu belirtiyor.

Polis ayrıca Time Warner Center'ın yakınındakilere korumalı yerde kalmaları uyarısında bulundu.

George Soros'a da gönderildi

Ayrıca patlayıcı maddelerin, ABD'li milyarder George Soros'un evinin posta kutusunda pazartesi günü bulunanla bağlantılı olduğuna inanılıyor.

New Castle polisi de Federal Soruşturma Bürosu, Gizli Servis ve Westchester bölge yetkilileri ile "şüpheli bir paket ile ilgili soruşturma yürüttüklerini" açıkladı.