ABD'de tansiyon düşmüyor: İki silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3'ü yaralandı!

ABD'nin Florida eyaletinde Kissimmee ve Jacksonville kentlerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 1 polis memuru öldü, 3 polis yaralandı.

Polis Şefi Jeff O'Dell yaptığı açıklamada, polis memurlarının Kissimmee'de bir operasyon sırasında silahlı saldırıya uğradığını belirterek, 1 polis memurunun öldüğünü, bir diğerinin de ağır şekilde yaralandığını kaydetti. Jacksonville kentinde yaşanan bir başka silahlı saldırıda da 2 polis memurunun yaralandığını dile getiren O'Dell, saldırılarla ilgili 3 kişinin yakalandığını, 1 kişinin arandığını söyledi. AA

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