ABD de teyit etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kobani'nin yakınında, Rakka'nın ise 90 kilometre kuzeyinde bir havaalanının pistlerini genişlettiklerini teyit etti.

ABD'nin Rakka operasyonuna desteğini artırmak üzere Suriye'de Kobani (Ayn el-Arap) yakınında bir havaalanını genişlettiği bildirildi. Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde Kongre üyelerine Hava İkmal Komutanlığının operasyonları hakkında bilgi veren Orgeneral Carlton Everhart II, komutanlığın belirli birimlerinin Suriye'de karada DEAŞ karşıtı koalisyona destek verdiğini anlatırken bu ülkenin kuzeyinde bir havaalanını genişlettiklerini ifade etti. Orgeneral Everhart, bu havaalanının malzeme, ekipman ve personel nakliyatında önemli bir rol oynayacağını belirtti. "Her şeyi savaşa daha yakın hale getiriyor" ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay John Thomas ise yaptığı açıklamada, sözü geçen havaalanının Kobani'nin yakınında, Rakka'nın ise 90 kilometre kuzeyinde yer aldığını söyledi. Thomas, söz konusu havaalanına ilişkin, "Rakka'yı almak üzere ABD ve diğer DEAŞ karşıtı kuvvetlere destek vermek için hava araçlarının uçurulabileceği ek bir yer sağlıyor." dedi. Kobani yakınındaki havaalanını inşa etmeden önce ABD kuvvetlerinin Türkiye'de Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü ile Adana'daki İncirlik Üssü'nü kullandığını dile getiren Thomas, söz konusu havaalanı için "Her şeyi savaşa daha yakın hale getiriyor." ifadesini kullandı. AA

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