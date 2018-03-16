ABD'de üst geçit çöktü: Ölüler ve yaralılar var!

ABD'nin Florida eyaletindeki Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) kampüsünde yeni kurulan yaya üst geçidinin çökmesi sonucu 4 kişi öldü.

Miami kentindeki kampüsün kuzey çıkışının yanına hafta sonu kurulan üst geçit, şehrin en işlek caddelerinden biri olan SW 8th St. üzerine çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, üst geçidin çökmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 8 aracın ezildiği belirtildi. Florida Valisi Rick Scott, teferruatlı bir soruşturmanın olayın neden yaşandığını ortaya çıkaracağını, sorumluların hesap vereceğini söyledi. İtfaiye şefi Dave Downey, 4 kişinin olay yerinde ölü bulunduğunu, yaralanan 9 kişinin yakındaki hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Yaklaşık 60 bin öğrencisi bulunan FIU, öğrencilere bölgeye yaklaşmamaları çağrısında bulundu. Florida'nın en büyük kampüslerinden birine sahip üniversitedeki üst geçit 11,4 milyon dolara mal olmuştu. 950 ton ağırlığında ve 53 metre uzunluğundaki üst geçit, özel bir alanda inşa edildikten sonra Cumartesi SW 8th St. caddesine taşınarak 6 saatte kurulmuştu. Aynı gün, FIU Rektörü Mark B. Rosenberg, üst geçit için "türünün ilk örneği" ifadesini kullanmıştı. AA

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