ABD'de yaşayan Müslümanlar MAS-ICNA Kongresi'nde buluşacak

​ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ortaklığında bu yıl 15'incisi düzenlenecek MAS-ICNA Kongresi ile İslam dünyası ve Amerikalı Müslümanların sorunları tartışılacak.

ABD'nin Chicago kentinteki McCormick Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak ve 28 Aralık'ta sona erecek kongrenin bu yılki teması "Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri" olarak belirlendi. Suriye'de yaşanan iç savaş ve zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren binlerce Suriyelinin durumu da kongrede ele alınacak konular arasında bulunuyor. Kongre boyunca düzenlenecek çok sayıda konferansa ABD'den ve diğer ülkelerden birçok akademisyen, kanaat önderi ve müslüman lider konuşmacı olarak katılacak. AA

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