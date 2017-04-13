ABD'de zorla uçaktan indirilen yolcu dava açmaya hazırlanıyor

​ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Havayolları'nın, güvenlik görevlileri nezaretinde yerde sürükleyerek uçaktan attığı yolcu Dr. David Dao’nun hem United'a hem de kent yönetimine dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Dr. David Dao'nun avukatı Thomas Demetrio, yaşanan olay ve bundan sonra atmayı planladıkları adımlara ilişkin Dao'nun kızı Crystal Dao Pepper'ın da katılımıyla Chicago'da basın toplantısı düzenledi.

Olay nedeniyle hem şirkete hem de Dao'yu yaralayan güvenlik güçlerinin bağlı olduğu kent yönetimine dava açacaklarını kaydeden Demetrio, bunun için iki yıl süreleri olduğunu ancak o kadar beklemeyeceklerini söyledi.

Demetrio, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, personel ifadeleri, kokpit konuşmaları gibi delil özelliğindeki bilgi ve belgelerin saklanması için dün mahkemeye başvurmuştu.

"Vietnam'dan kaçarken bile bu kadar eziyet çekmedi"

Demetrio, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dao'nun hastaneden şimdilik taburcu edildiğini ancak daha sonra bazı ameliyatlar için tekrar hastaneye gideceğini söyledi.

Müvekkilinin olay sırasında şiddetli beyin sarsıntısına maruz kaldığını, burnunun kırıldığını ve iki dişini kaybettiğini belirten Demetrio, "Dao bana, Vietnam'dan kaçarken bile uçağın koridorlarında sürüklendiği kadar eziyet çekmediğini söyledi." dedi.

Dr. David Dao'nun, 1975'te Saigon kentinin Kuzey Vietnam tarafından ele geçirilmesi üzerine botla bu kentten kaçtığı belirtilmişti.