ABD'deki silah firmasından büyük tepki çeken küstah rozet!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından Müslümanları hedef alan nefret olaylarındaki artış devam ediyor.

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