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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD'deki üniversitelerin Suudi Arabistan sessizliği sürüyor

30 Ekim 2018, Salı 22:58
ABD'deki Massachussetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan hükümeti ile ilişkilerini gözden geçireceğini açıklarken, diğer üniversiteler bu konuda sessizliğini sürdürüyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının haberine göre ABD'deki 37 üniversite, 2011'den bu yana Suudi Arabistan hükümetinden toplam 354 milyon dolar fon aldı.

Söz konusu fonun önemli bir kısmı burs programları kapsamında sağlanırken, 62 milyon dolarlık kısmının ise çeşitli kontrat ve bağışlar yoluyla verildiği kaydedildi.

ABD'deki üniversite ve hastanelerin, Suudi Arabistan merkezli özel şirketlerden 2011-2017 arasında 140 milyon doları aşkın doğrudan fon aldığı belirtildi.

Diğer taraftan Suudi Arabistan'dan gelen 114 milyon dolarlık fonun kaynağının ise üniversiteler gizli tuttuğu için tespit edilemediği ifade edildi.

Kaşıkçı cinayetine sessizler

MIT, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan hükümeti ile ilişkilerini gözden geçireceğini açıklarken, diğer üniversiteler milyonlarca doları gözden çıkaramadığı için bu konuda sessizliğini sürdürüyor.

MIT, geçen hafta, Kaşıkçı cinayetinden "derin kaygı" duyduklarını ve Suudi Arabistan ile ortaklıklarına yönelik "hızlı ve kapsamlı bir değerlendirme" yapacaklarını açıklamıştı.

Riyad merkezli "Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kenti" kuruluşundan 2011 yılından bu yana 14 milyon dolar bağış alan Northwestern Üniversitesi ise Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra Riyad ile ilişkili kuruluşlardan fon alma konusunda tekrar bir değerlendirme yapıp yapmayacaklarına yönelik sorulara cevap vermeyi reddetti.

Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kenti'nden 6 milyon dolar fon alan California Üniversitesi ise Suudi Arabistan'dan elde ettikleri fonu gözden geçirmediklerini açıkladı.

İki üniversite burs programlarından gelen parayı reddetmeyecek

Suudi Arabistan'dan ABD üniversitelerine önemli miktarda fon, burs programları üzerinden geliyor.

Washington'da bulunan George Washington Üniversitesinin, Suudi Arabistan hükümetinin burs programı üzerinden 73 milyon dolar gelir elde ettiği tespit edilirken, onu 63 milyon dolarla Virginia'daki George Mason Üniversitesi takip etti.

İki üniversite de Kaşıkçı cinayetinden dolayı burs programı üzerinden gelen parayı reddetmeyeceklerini açıkladı.

AP'ye konuşan George Mason Üniversitesi Sözcüsü Michael Sandler, "Bu ödemeleri reddetmek kalifiye öğrencilere eğitim fırsatını reddetmek olacak." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ABD, üniversite, Cemal Kaşıkçı, burs, Suudi Arabistan, para
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