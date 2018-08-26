ABD'deki yangında 6'sı çocuk, 8 kişi öldü

ABD’nin Chicaco kentinde bugün sabah erken saatlerde çıkan bir apartman yangınında en az altı çocuk ve iki yetişkin öldü.

Chicago Tribune’de yer alan habere göre, Pazar günü sabah saat 04:00 sularında Little Village bölgesinde üç katlı bir binada meydana gelen yangın farklı binalara da sıçradı. İtfaiye görevlileri bir genç ve bi yetişkinin de ağır yaralı olarak hastaneye gönderildiğini ve yangın çıkan binada duman dedektörü olmadığını belirtti. Yangın saat 05:00 civarında söndürüldü. Ölen çocukların isimleri açıklanmazken, İtfaiye teşkilatı sözcüsü tüm çocukların aynı haneden olduğunu söyledi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. DHA

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.