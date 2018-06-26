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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk açıklama

26 Haziran 2018, Salı 00:18
ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk değerlendirme paylaşıldı.

ABD'den Türkiye'ye 'demokrasisini güçlendirme' çağrısı geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

Türkiye ile ABD arasındaki bağları güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi ayarlamak için çalışmaların sürmekte olduğunu belirtti.

Sanders, "Türkiye'yi demokrasisini güçlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözme yönünde ilerlemeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Etiketler: abd, seçim, 24 haziran
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