ABD’den açıklama: YPG ile ilişkimiz taktiksel

ABD’li üst düzey yetkili YPG ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

ABD’li yetkili, “YPG ile ilişkimiz geçici, taktiksel” dedi. Münbiç’te ortak devriyeyle ilgili açıklama yapan ABD’li üst düzey yetkili, “Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek. Devriyeler Suriye stratejimizin doğal bir parçası” açıklamasında bulundu. Sputnik’in haberine göre ‘Fırat’ın doğusuna olası operasyonla ilgili değerlendirmede bulunan ABD’li üst düzey yetkili, “Türkiye’nin endişesini anlıyoruz, ancak Türkiye de bizim endişelerimizi anlamalı” dedi. ABD’den üç teröristin başına ödül konulmasıyla ilgili konuşan ABD’li üst düzey yetkili, “Türkiye’nin endişesine karşılık vermek için yaptık” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili de görüşlerini dile getiren ABD’li üst düzey yetkili, “Bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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