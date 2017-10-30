ABD'den Arakan adımı

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göçten Sorumlu Müsteşar Vekili Simon Henshaw, beraberindeki heyetle Myanmar ve Bangladeş'e ziyaret gerçekleştirerek Arakanlı Müslümanlarla ilgili kriz konusunda görüşmeler yapacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nüfus, Mülteciler ve Göçten Sorumlu Müsteşar Vekili Henshaw'in, beraberindeki heyetle 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde bu iki ülkede temaslarda bulunacağı belirtildi. Heyetin, iki ülkedeki görüşmelerinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı krizi, insani yardımların ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılması konusunu ve göç bölgelerindeki son durumu ele alacağı ifade edildi. Heyet, Cox's Bazar'ı da ziyaret edecek Açıklamada, Henshaw liderliğindeki heyetin Myanmar ve Bangladeş'te üst düzey resmi görüşmeler yapacağı, ayrıca Bangladeş'in Cox's Bazar kentini de ziyaret ederek Rohingya'dan buraya göç etmek zorunda kalan Arakanlıların durumuna ilişkin temaslarda bulunacağı kaydedildi. Yerlerinden edilen Arakanlıların sayısı 600 bini geçti Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman vefat etti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. AA

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