ABD'den Enis Berberoğlu açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

​ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili, "Türk hükümeti yetkililerinin kendileri gibi düşünmeyen kişileri hedef alma eğiliminden büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Nauert başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili bir soruya Nauert, "Hapse atılan muhalif politikacı ile ilgili hala bilgi toplamaya çalışıyoruz, dolaysı ile bu konuda söyleyecek çek yeni bir şey yok. Ancak gördüklerimiz, Türk hükümeti yetkililerinin giderek artan bir biçimde, bazı hükümet üyelerinin düşündüklerinden farklı düşünen kişileri hedef almasından büyük endişe duyuyoruz. Bu Türk hükümeti ile konuştuğumuz bir konu" şeklinde cevap verdi.

Nauert, "Türkiye'de 170'i aşkın gazeteci, bir düzineden fazla milletvekili cezaevinde. Çok sayıda medya kuruluşu kapatıldı. Yaklaşık bir yıldır olağanüstü hal uygulaması var. Şu anda Türk demokrasisine ilişkin genel görüşünüz nedir? Türkiye'yi hala demokratik bir ülke olarak görüyor musunuz?" sorusuna da "İlk noktaya, gazetecilerin hapse atılmasına ilişkin, ifade özgürlüğüne ilişkin onlarla konuşmayı sürdürüyoruz. Biz ifade ve basın özgürlüğüne inanıyoruz. Bazı konuşmalardan bazı uluslar, bazı liderler rahatsız olsa bile biz buna inanıyoruz. Onun için ABD, demokrasiyi güçlendiren ve korunması gereken bu özgürlükleri Türkiye'de de başka ülkelerde de teşvik etmeyi sürdürecek" dedi. Nauert, Türk hükümetini ifade özgürlüğüne, adil yargılamaya, yargı bağımsızlığına, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırmayı sürdürdüklerini de ekledi.

"HAKLARINDA 'YAKALAMA' KARARI ÇIKARTILAN TÜRK KORUMALARDAN ABD'YE DÖNEN OLMADI"

Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karıştıkları için haklarında yakalama kararı çıkartılan korumalardan herhangi birisinin ABD'ye giriş yapıp yapmadığı sorusunu da "Hayır, sanmıyorum, farkında değilim" diye yanıtladı.

"AYASOFYA'NIN KARMAŞIK TARİHİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Nauert, tarihi Ayasofya Müzesi'nde Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunması ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir biçimde korunmasını istediklerini söyledi. Sözcü Nauert, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı, İstanbul'daki Ayasofya Kilisesini camiye çevirmek istiyor. Dün kilisede Müslüman dualar düzenledi ve bazı hükümet yetkilileri de katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki pozisyonu nedir" sorusuna verdiği yanıtta "Ayasofya olağanüstü bir önem taşıyor bunu anlıyoruz ve buna saygı duyuyoruz. Dolayısıyla Türk Hükümeti'nin, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir şekilde korumasını istiyoruz" dedi.

Nauert, "Peki bu, cami haline getirme fikrine karşı olduğunuz anlamına mı geliyor?" sorusunu da "Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Bu karmaşık bir tarih ve öteki inançlar, birçok inanç içinde büyük önem taşıyor. Dolayısıyla sadece Türk Hükümetini bunu yapmak, korumak için teşvik ediyoruz" diye yanıtladı.

Nauert, Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in ABD'nin YPG'ye verdiği silahların IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra ABD'ye geri alacağına ilişkin açıklaması ile ilgili soruya da "Bu Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu, bunu onlarla konuşabilirsiniz" karşılığını verdi.