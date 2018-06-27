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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD'den Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

27 Haziran 2018, Çarşamba 02:28
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçimlerden dolayı tebrik ettiğini ve ikili ilişkilerdeki iş birliğine vurgu yaptığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü tarafından Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, yeniden seçilmesini tebrik etmek, müttefik ve stratejik ortaklar olarak ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü." bilgisi paylaşıldı.

"Ortak meydan okumalara karşı iş birliği" vurgusu

İki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümü noktasında ortak bir kararlılık olduğu vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak stratejik meydan okumaları ele alırken, iş birliğini artırmaya olan bağlılıklarını yeniden dile getirdiler." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada da Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede iş birliği konusundaki kararlılığın teyit edildiği, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.

Ayrıca görüşmede, Münbiç'le ilgili ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin öneminin de vurgulandığı kaydedilmişti.

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Münbiç değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ile ABD'nin özellikle Münbiç merkezli iş birliğinin başarılı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, McGurk, Fas'ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı'nda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

McGurk, toplantıda yaptığı konuşmada, kapsamlı bir şekilde DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un son faaliyetlerini anlattı.

ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki iş birliğinin son dönemde olumlu yönde geliştiğini kaydeden McGurk, şu ifadeleri kullandı:

"NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Münbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Münbiç'te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu iş birliği için minnettarız."

DEAŞ'la mücadelenin son noktaya kadar sürdürüleceğini kaydeden McGurk, Suriye ve Irak'ta son kalan DEAŞ noktalarının da temizlenmesi için bölgedeki ortaklarıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Koalisyonun üst düzey yetkililerini bir araya getiren son toplantı, şubat ayında Kuveyt'te yapılmıştı.

 

AA

Etiketler: seçim, 24 haziran, erdoğan, trump, türkiye, abd
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