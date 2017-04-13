ABD'den Esed rejiminin iddiasına yalanlama

​IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye rejiminin dün ortaya attığı iddiayı net bir dille reddetti.

Belirtilen tarihlerde Deyr ez-Zor bölgesinde koalisyon uçaklarına ait hiçbir uçuşun olmadığını vurgulayan Dorrian, "Suriye'nin iddiası tamamen uydurma ve yanlış bilgi yayma amaçlı." ifadesini kullandı. Suriye devlet televizyonu, koalisyon uçaklarının Deyr ez-Zor bölgesinde IŞİD'e ait bir kimyasal silah deposunu vurduğunu ve bunun da İdlib'deki kimyasal silah saldırısını aslında Esed rejimi dışındaki unsurların yaptığını gösterdiğini iddia etmişti. AA

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