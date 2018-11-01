ABD’den ilk tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Çarşamba günü Suriye’nin Türkiye sınırındaki yerleşim yeri Kobani’ye yönelik topçu ateşi açmasına ABD’den tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino, Washington’da düzenlenen basın toplantısında “Suriye’nin kuzeybatısında ABD askeri personeli de o bölgedeyken gerçekleştirilen tek taraflı saldırılardan büyük kaygı duyuyoruz” dedi. Palladino, güvenlik konusunda ABD ile Türkiye arasında ‘işbirliği ve koordinasyona dayalı’ bir yaklaşımın daha doğru olacağını vurguladı. ABD’nin Suriye’de yaklaşık 2000 askeri bulunuyor. ABD askerlerinin büyük bölümü ülkenin kuzeyinde konuşlanmış durumda. BBC’nin haberine göre Ana gövdesini YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket eden ABD askerlerinin bölgede SDG’ye askeri danışmanlık yaptığı ifade ediliyor. ABD ayrıca SDG’nin IŞİD’e yönelik operasyonlarına da hava desteği sağlamaya devam ediyor.

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