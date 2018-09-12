"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD'den 'İran hava sahası' uyarısı

12 Eylül 2018, Çarşamba 01:20
ABD Federal Havacılık İdaresi, İran'ın hava sahasını kullanacak yolcu uçaklarının dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

ABD, İran hava sahasını kullanacak yolcu uçakları için bölgede yaşanan askeri hareketlilikler nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABD’nin Federal Havacılık İdaresinin yenilenen rehberinde, Suriye’deki çatışmalardan kaynaklı İran hava sahasındaki askeri hareketliliğe dikkat çekilerek havayolu şirketlerine ihtiyatlı olun uyarısı yapıldı.

Hava sahası konusunda uçaklara güvenlik bilgisi sağlayan Uçuş Servisi Bürosu, uçakların İran hava sahasını kullanmayı planlarken ABD ile İran arasındaki ikili ilişkilerdeki kötüleşmenin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Başkan Donald Trump’ın, mayıs ayında ABD ile İran arasında bir dönüm noktası olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ile iki ülke arasında gerginlik yükselmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi tutuklama ve gözaltı riski nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme tavsiyesinde de bulunuyor.

AA

Etiketler: abd, iran
Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Siviller için hiçbir çabayı boşa çıkarmayın, gidecek hiçbir yerleri yok'

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor

    Başarı için hedef koymak şart

    Benim suçum neydi?

    Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin

    İnsanî felâket alarmı

    Kaynaklar azalıyor, çatışmalar büyüyor

    AB'nin zorlu imtihanı: Her yıl 400 bin kişinin ölümüne sebep oluyor...

    Dünyanın gündemi: İdlib

    'Onları hayal kırıklığına uğratamayız'

    Gergerlioğlu Bakan’a cezaevlerini sordu

    Baz istasyonları mantar gibi çoğalıyor

    İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi

    Baskılar gençleri kaçırıyor

    İdlib’de siviller tedirgin

    MEB ücretli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı

    Torunun acısına dayanamadı... İçim yanıyor!

    Bilânçolar incelendi: Sıkıntı büyüyebilir

    Harput Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz ve suskunluk
    Genel

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor
    Genel

    Benim suçum neydi?
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü mü deprem mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bugünkü çöküşün sebebi 12 Eylül zihniyetidir
    Mustafa ORAL

    Dudaklarında zemzem tadıyla ölüme gitmek
    Genel

    Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin
    Sabahattin BOYACI

    El öpmeyi sevenler, öptürmek de isterler
    Süleyman KÖSMENE

    Neşriyatımız nerede, biz neredeyiz?
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararlar doğurdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.