ABD'den İranlı 20 şirkete yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımları yeniden yürürlüğe sokması sonrası, bu kez İran'ın 4'ü banka olan 20 şirketine Devrim Muhafızları'nın Besiç milislerini destekledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı açıklandı.

ABD Maliye Bakanlığı, İran'la ilgili yaptırım listesine Mellat gibi büyük bankaları eklediğini duyurdu. Mellat'ı 'iç ve dış saldırganlık amacıyla temettü, faizsiz ödünç para ve kredi şeklinde her yıl milyonlarca dolar' aktarmakla suçlayan bakanlığın yaptırım listesine Devrim Muhafızları'nın Besiç milisleriyle bağlantılı şirketlere finansal ve teknik destek sağladıklerı gerekçesiyle Parsian Bank, Sina Bank ve Bahman Group gibi bankalar da alındı. Finansmanın Besiçlere ait Mehr İktisat Bankası üzerinden yapıldığı kaydedildi. ABD’nin yaptırım listesinde büyük üretici şirketler ve yatırım şirketleri de bulunuyor. Beyaz Saray’dan üst düzey bir kaynak, basın mensuplarına, yeni yaptırımların Besiçleri destekleyen milyarlarca dolarlık finansal ağın bloke edilmesini sağlayacağını söyledi. ABD'li yetkili, Besiçlerle bağlantılı kurum ve şirketlerin hedef alınmasını, İranlı milis gücünün çocuk asker yetiştirmesi ve kullanması iddiasıyla gerekçelendirdi. Sputnik Türkiye

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