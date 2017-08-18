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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

ABD'den Kanada'ya sığınma sayısında büyük artış

18 Ağustos 2017, Cuma 12:40
ABD'den Kanada'ya yasa dışı yollarla geçerek mülteci başvurusunda bulunanların sayısının temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yaklaşık 4 kat arttığı belirtildi.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı, temmuz ayında 3 bin 135 kişinin yasa dışı yollarla ABD sınırından Kanada'ya geçerek mülteci olma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, ABD'den Kanada'ya yasa dışı yollarla geçenlerin sayısı mayısta 742, haziranda 884 kişi oldu.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı Sözcüsü Louis Dumas, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'ya sığınma talebinde bulunmanın Kanada'da daimi ikamet garantisi vermediğini ve bunu vurgulamanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Kanada'ya 1 Ocak-31 Temmuz'da tüm sınır bölgelerinden 7 bin 500'den fazla kişi yasa dışı yollarla mülteci statüsü kazanmak için geçerken bunların 6 bin 580'i Quebec eyaletinden ülkeye girdi. Quebec'e geçenlerin sayısı geçen yıl 5 bin 505 kişi olmuştu.

Quebec polis kaynaklarının açıklamasına göre ağustos ayının ilk 15 gününde ABD'den Quebec'e kaçak şekilde geçerek mülteci olmak isteyen 3 bin 800 kişi gözaltına alındı.

"Trump tarafından sınırdışı edilme korkusu"

Öte yandan Kanada'ya yasa dışı yollarla geçenlerin büyük çoğunluğunun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ABD'den sınır dışı edilmekten korkan Haitililer" olduğu bildirildi.

ABD'ye 2010 depreminde geçici koruma programı çerçevesinde gelen Haitililerin ülkede kalmalarını sağlayan programın süresi Ocak 2018'de dolarken, Trump yönetimi bu süreyi uzatmayacağını açıklamıştı.

Kanada ordusu önceki hafta, Quebec eyaletinde, ABD sınırında New York eyaletinin Champlain kenti yakınlarında, kendilerine işlem sırası gelmesini bekleyen ve yatacak yeri olmayan ABD'den gelen sığınmacılar için geçici barınaklar yapmaya başlamıştı.

AA

Etiketler: abd, kanada
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