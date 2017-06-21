"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

ABD'den Katar açıklaması: "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız''

21 Haziran 2017, Çarşamba 00:43
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'a karşı uygulanan ambargonun 5 Haziran'da başladığını kaydeden Nauert, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmadığına dikkati çekti.

Nauert, "Ambargoyu uygulamaya iki haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Bu durum karşısında ABD'nin duyduğu endişeyi dile getiren Sözcü, "Bu zaman dilimi arttıkça Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptıkları karşısında şüpheler artıyor." diye konuştu.

Sözcü, "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?" dedi.

***

Okumak için tıklayınız:

Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayız

Kuveyt'ten ümitlendiren açıklama

"Trump fitne soktu"

Alimlerden ''Katar'' ve ''Yusuf el-Karadavi'' açıklaması

Kardeşlik bağları kopmasın

Katar’a asker gönderirken, son derece hassas ve dikkatli davranılması lâzım

Krizin çözümü diplomaside

Karamollaoğlu: Katar'da atılacak yanlış bir adım bu yüzyılın Kerbelası olur

Kritik görüşmeye dair önemli detaylar...

Katar'dan dikkat çeken yeni adım

İftara katılan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'den ''Katar krizi'' açıklaması

Katar’dan tazminat hamlesi ve açıklama: Suçlamalar çelişkili

''Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz''

ABD'den dikkat çeken 'Katar' isteği...

Katar Dışişleri Bakanı: Listedekilerin büyük bölümünün Katar ile ilişkisi yok

4 ülke 'Katar' ile ilgili ortak bildiri yayınladı

BM'den ''Katar krizi'' hakkında önemli açıklama

Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme

Türkiye sıkıntılı, İsrail memnun

AA

Etiketler: abd, katar
Okunma Sayısı: 638
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    113. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakimden skandal cevap

    Av. Ersöz: Asıl mesele adil yargılanmak

    Bu hakkın kullanımı demokrasiyi canlı tutar

    “Darbe girişimi”ni araştırma raporu (1)

    Müslüman komşuma dokunma

    Hâkim amca artık yoruldum!

    Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz olacak

    Rota Yemekçilik çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz

    Dünya Meteoroloji Örgütünden rekor sıcak hava uyarısı

    Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 ölü

    ABD Suriye'de İran'ın insansız hava aracını düşürdü

    ''Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum"

    "Kadir suresi, bizlere üç temel mesaj ile gelir"

    ''İspat edemezsem siyaseti bırakacağım''

    Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?

    AYM'den darbe sanığının bireysel başvurusu ile ilgili karar

    Baykal'dan 'adalet' yürüyüşü açıklaması

    Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

    Zehirlenen askerlerle ilgili yeni gelişme

    Alimler Peygamberlerin varisleridirler: Bediüzzaman ve Teravih namazı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hakimden skandal cevap
    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim amca artık yoruldum!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bozdağ’ın çağrısı
    Genel

    Sizleri görünce daha dik durdum!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yamuk adamların düzgün sözleri
    Cevher İLHAN

    “Darbe girişimi”ni araştırma raporu (1)
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin adaletle imtihanı
    Genel

    Av. Ersöz: Asıl mesele adil yargılanmak
    Süleyman KÖSMENE

    Bir ömürden hayırlı bir gece: Kadir Gecesi
    Genel

    ABD'den Katar açıklaması: "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.