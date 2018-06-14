ABD'den Kuzey Kore basınına tekzip geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'daki tarihi zirvesi sonrası, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma ve Pyongyang'a yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili konular konuşulmaya devam ediyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA dün zirveye ilişkin haberinde ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımların kaldırılmasına karar verdiğini yazarken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan buna yalanlama geldi.

Pompeo, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve Trump'ın Güney'deki tatbikatları bitirecek olmasına çok da olumlu yaklaşmayan Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yu zirve ve sonuçları hakkında bilgilendirmek için Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo "Başkan Trump nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılmasının sıralaması konusunda oldukça açıktı" dedi. Pompeo "Önce nükleer silahlar tamamen imha edilecek, ancak ondan sonra yaptırımlar kaldırılacak" diye devam etti.

Pompeo, Seul'de yine kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada da Kuzey Kore'den gelecek 2 yıl içinde büyük adımlar beklediklerini vurgulayıp "Gelecek 2.5 yılda nükleer silahsızlanma hedefine ulaşacağımız konusunda umutluyuz" diye konuştu.

Trump- Kim zirvesi sonrası imzalanan 'önemli ve kapsamlı' anlaşmada Kim'in tam nükleer silahsızlanmaya olan bağlılığı teyit edilmiş ancak nükleer silah programından vazgeçip vazgeçmeyeceği, vazgeçecekse de bunu hangi aşamalarla yapacağına dair bir madde yer almamıştı.

TRUMP, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

Bu arada Norveçli milletvekilleri Christian Tybring-Gjedde ve Per-Willy Amundsen, Trump’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Gerekçesi ise 'Kuzey ve Güney Kore arasında uzlaşma ve barışın sağlanması ve bölgedeki silahsızlanma için çok büyük ve önemli bir adım atması.'