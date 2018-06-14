"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD'den Kuzey Kore basınına tekzip geldi

14 Haziran 2018, Perşembe 10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'daki tarihi zirvesi sonrası, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma ve Pyongyang'a yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili konular konuşulmaya devam ediyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA dün zirveye ilişkin haberinde ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımların kaldırılmasına karar verdiğini yazarken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan buna yalanlama geldi.

Pompeo, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve  Trump'ın Güney'deki tatbikatları bitirecek olmasına çok da olumlu yaklaşmayan Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yu zirve ve sonuçları hakkında bilgilendirmek için Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo "Başkan Trump nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılmasının sıralaması konusunda oldukça açıktı" dedi. Pompeo "Önce nükleer silahlar tamamen imha edilecek, ancak ondan sonra yaptırımlar kaldırılacak" diye devam etti.

Pompeo, Seul'de yine kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada da Kuzey Kore'den gelecek 2 yıl içinde büyük adımlar beklediklerini vurgulayıp "Gelecek 2.5 yılda nükleer silahsızlanma hedefine ulaşacağımız konusunda umutluyuz" diye konuştu.

Trump- Kim zirvesi sonrası imzalanan 'önemli ve kapsamlı' anlaşmada Kim'in tam nükleer silahsızlanmaya olan bağlılığı teyit edilmiş ancak nükleer silah programından vazgeçip vazgeçmeyeceği, vazgeçecekse de bunu hangi aşamalarla yapacağına dair bir madde yer almamıştı.

TRUMP, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

Bu arada Norveçli milletvekilleri Christian Tybring-Gjedde ve Per-Willy Amundsen, Trump’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Gerekçesi ise 'Kuzey ve Güney Kore arasında uzlaşma ve barışın sağlanması ve bölgedeki silahsızlanma için çok büyük ve önemli bir adım atması.'

Sputnik Türkiye

Etiketler: Kuzey Kore, ABD, anlaşma, nükleer, yaptırım
Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan 24 Haziran'dan sonra 'OHAL' i kaldıracağını söyledi

    MHP'li adaydan itiraf gibi 'AKP' açıklaması

    Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

    Yeni kurulacak fakülteler ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

    Cami kapatma kararı doğru bulunmadı

    Müteahhitler için değil halk için çalışılmalı

    Bu uygulama örnek olsun

    Sevinç üzüntüye dönüşmesin

    Demokrat gençler #HarbidenYeter diyor

    Kazanan K. Kore ve Çin

    ''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

    “Kabirde nasıl duruyorsun?”

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı

    Hür siyasetin omurgası Demokrat Misyondur
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    'Filistin halkına koruma talebi' BM Genel Kurulu'nda oylanacak

    Avrupa Birliği ülkelerine önemli çağrı

    UEFA Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı

    Terör belası... On binlerce insanımız vefat etti... 1.5 trilyon dolar harcama yapıldı...

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir buruk bayram daha
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere…
    Genel

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diyanet ve Risâle-i Nur
    Genel

    OHAL ısrarı sürdürülemez
    Cevher İLHAN

    “ABD’nin ‘Menbiç hediyesi”nin arka plânı
    Faruk ÇAKIR

    Açık sözlü Putin!
    Süleyman KÖSMENE

    Mukaddes ay; El-veda!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.