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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD'den "Münbiç yol haritası" açıklaması

05 Haziran 2018, Salı 18:22
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"na ilişkin yaptıkları açıklamada, amacın, Münbiç’te istikrarı sağlamak olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında Washington’da gerçekleşen görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, düzenledikleri telekonferansla konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Münbiç anlaşmasının ne kadarlık bir süreye yayılacağı konusunda net açıklama yapmaktan çekinen yetkililer, sürecin adım adım ilerleyeceğini belirterek, tamamlanan bir adımın ardından diğer adıma geçileceğini kaydetti.

Yetkililer, "Bir an önce adımların atılmasını umut ediyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye de bunu istiyor." dedi.

Yetkililer, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG’nin Fırat nehrinin doğu tarafına geçeceğini söyledi. “YPG’nin bu anlaşmadan çıkarı ne olacak?” sorusuna yetkililer, amacın bölgede istikrar sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

"Herkes bu süreçten yararlanacak çünkü amaç tansiyonu düşürmek ve istikrarı sağlamak." ifadesini kullanan yetkililer, uygulanma kısmında ise Türkiye’nin ve YPG’nin şehri ele geçirmesinin ardından evlerinden ayrılan Arapların atılan adımlardan memnun olması gerekliliğini belirtti

Münbiç Askeri Konseyi

Yetkililer ayrıca, YPG’nin Münbiç’ten ayrılmasının ardından şehrin yönetimi hakkında da değerlendirmede bulundu.

Atılan adımlardaki amacın ABD’nin ya da Türklerin şehrin kontrolünü ele geçirmek olmadığını dile getiren yetkililer, amacın Münbiç halkının kendi liderliğini kurması ve güvenliğini sağlayabilecek duruma gelmesi olduğunu ifade etti.

"Münbiç de herkesin hemfikir olacağı, gözle görülebilir bir istikrarın sağlanmasını istiyoruz." diye konuşan yetkililer, şunları kaydetti:

"Münbiç Askeri Konseyi’nin büyük bölümü yerel Araplardan oluşuyor ve tabii ki bu durum konseyin çok önemli bir parçası ve bu yerinde kalacak ve Türklerle çalışacak. Bu şekilde (Türkler de) uzun vade ayarlamaların yapılması sürecinde daha rahat olacak."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'a bir ziyarette bulunarak mevkidaşı Pompeo'yla Münbiç konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritasına" ilişkin Çavuşoğlu, bu sürecin üç aşamada ve aylar içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını söylemişti.

Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Münbiç'in bütün terör örgütlerinden temizlenip ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması olduğunu ifade etmişti.

AA

Etiketler: türkiye, abd, münbiç
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