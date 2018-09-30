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30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

ABD’den Rusya’ya abluka tehdidi

30 Eylül 2018, Pazar 19:44
ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Rusya’nın enerji kaynaklarını Ortadoğu ülkelerine ulaştırmasına engel olmak için deniz ablukasını organize edebileceklerini belirtti.

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Rusya’nın enerji kaynaklarını Ortadoğu ülkelerine ulaştırmasına engel olmak için deniz ablukasını organize edebileceklerini belirtti. Washington Examiner’in haberine göre Zinke, Pittsburgh’taki bir konuşma sırasında, “Donanmamız sayesinde, deniz yollarının açık kalmasını garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarının piyasaya ulaşmaması için onları kapatabiliriz” dedi. Rus ekonomisinin tek gelir kaynağının enerji kaynakları olduğunu iddia eden ABD İçişleri Bakanı, “Moskova, Ortadoğu’da böyle aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa’ya olduğu gibi oraya da petrol ve doğalgazını satmak istiyor” ifadesini kullandı. 

İran’ın durumu Rusya’dan farklı değil

İran’ın bulunduğu durumun da Rusya’dan farklı olmadığını dile getiren Zinke, bu sorunları çözmek için iki seçeneğin olduğunu belirterek, “Tercih edemeyeceğim askerî seçenek var. Ekonomik seçenek de var. Onlara baskı yapıp, enerji piyasasındaki yerlerini alabiliriz. Bunu yapacak güçteyiz, çünkü ABD dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi.” diye konuştu.

Esad’a uyarı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Esad yönetimini uyardı, “Anayasa için işbirliği yapmazsa uluslar arası yaptırım uygulanır” dedi. Jeffrey bu açıklamayı, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, İngiltere ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile görüştükten sonra yaptı. İdlib’deki duruma da değinen Özel Temsilci, “Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı’ndan sonra dondurulmuş olması kendi içinde bir mu’cize” dedi.  James Jeffrey, “Her şeyden önce Türkler geri adım atmadı. Uluslar arası toplum geri adım atmadı” ifadelerini de kullandı.

Etiketler: abd, rusya, abluka, suriye
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