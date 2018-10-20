ABD'den Rusya'ya kritik ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, üst düzey görüşmeler yapmak üzere yarın Moskova'ya gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, üst düzey görüşmeler yapmak üzere yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceğini açıkladı. Bolton, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya’ya gideceğini duyurdu. Bolton, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarın, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev dahil olmak üzere, üst düzey Rus yetkililerle görüşmek için Moskova’ya gideceğim. Görüşmeler, iki ülke arasında Helsinki’de başlayan görüşmelerin devamı olacak." ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuz ayında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. AA

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