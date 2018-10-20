"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD'den Rusya'ya kritik ziyaret

20 Ekim 2018, Cumartesi 18:55
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, üst düzey görüşmeler yapmak üzere yarın Moskova'ya gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, üst düzey görüşmeler yapmak üzere yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceğini açıkladı.

Bolton, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya’ya gideceğini duyurdu.

Bolton, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev dahil olmak üzere, üst düzey Rus yetkililerle görüşmek için Moskova’ya gideceğim. Görüşmeler, iki ülke arasında Helsinki’de başlayan görüşmelerin devamı olacak."

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuz ayında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti.  

AA

Etiketler: ABD, Rusya, Trump, güvenlik
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ülkenin karasularını 12 deniz miline genişletmeye hazırız'

    NYT: Veliaht Prens, muhalifleri susturmak için sosyal medyayı kullandı

    Afganistan'da kanlı seçim: 193 saldırıda 36 kişi öldü

    7,5 milyar lira çöpe gidiyor

    Askerî vesayet hortlatılıyor mu?

    'Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkarılması yakın'

    Doğu Kudüs'te Filistin bayraklı tişört giyen gence gözaltı

    Suudi Arabistan'a tepkiler çığ gibi

    Afganistan'da seçim merkezine saldırı: 15 ölü

    İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda arbede

    'Veliaht Muhammed Kaşıkçı konusunda yalan söyledi'

    'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

    Makedonya parlamentosundan isim değişikliğine onay çıktı

    Yemen'de insanlık dramı büyüyor

    'Öldüğünü kabullendiler, şimdi nasıl izah edecekler?'

    Rutte: İnanılmaz üzücü

    Ara Güler için cenaze töreni düzenlendi

    Türkiye, bu işin arkasını bırakmayacak'

    Suudi Arabistan'ın gün gün çelişen Kaşıkçı açıklamaları

    Koalisyon uçakları Suriye'de camiyi vurdu: 16 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı normalleşsin ki, adaletin önü açılsın
    Genel

    Zamlar yağmur gibi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Eyyub’un (as) tecrübe edilmiş makbul duâsı
    Genel

    Kaşıkçı olayında çirkin pazarlık: Hedef Filistin toprakları
    Ahmet BATTAL

    Yargı bağımsızlığı ve HSK
    Mehmet ÇETİN

    Ceylan Ağabeyden ibretlik esintiler
    Genel

    Suudi Arabistan açıkladı: Cemal Kaşıkçı konsolosluk içinde çıkan arbedede öldü
    Yasemin YAŞAR

    Size de tanıdık geldi mi?
    Genel

    Siyasî irade kararına sahip çıkmalı
    Genel

    Ezanımızı ne zaman geri vereceksin?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.