ABD'den Rusya'ya 'Kuzey Kore' suçlaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore yaptırımlarını izleyen heyetin, Rusya'nın baskısına boyun eğdiğini savundu.

ABD, Rusya'yı, Rus aktörlerin ihlal iddialarının yer aldığı Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla ilgili raporda değişiklik yapılması için Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bağımsız heyete baskı yapmakla suçladı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Kuzey Kore'ye yaptırımları izleyen heyetin, Rusya'nın baskısına boyun eğmesi ve bağımsız bir raporda olması gerekenler üzerinde değişiklik yapması karşısında hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Haley, "uzmanların bu önemli göreve leke sürdüğünü" belirterek, heyetin, BM yaptırımları ihlal edilerek Kuzey Kore'ye yasa dışı gemiden-gemiye petrol ürünü transferindeki büyük artıştan söz edildiği orijinal raporu yayınlaması gerektiğini ifade etti. Nikki Haley, bazı ürünlerin Rus gemilerinden boşaltıldığının iddia edildiğini de sözlerine ekledi. Associated Press ajansının geçen ay başında ele geçirdiği raporun özetinde, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını durdurmadığı, denizde kömür transferiyle yaptırımları ihlal ettiği belirtiliyordu. AA

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