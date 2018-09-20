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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

20 Eylül 2018, Perşembe 22:03
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da savunma ve istihbarat alanlarında rol oynayan 33 kişi ve kuruluşu, "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" yasası kapsamında "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" (CAATSA) yasası kapsamında yeni imzaladığı bir başkanlık kararnamesi uyarınca Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert imzalı yazılı açıklamada, Trump'ın verdiği yetkiye dayanarak söz konusu yaptırım kararlarının alındığı bildirildi.

Buna göre ABD, Rusya Federasyonu'nda askeri ve istihbarat alanlarında görevi bulunan 30 kişi ve 3 kuruluşu, CAATSA'nın 231. bölümündeki "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine ekledi. Söz konusu listeye eklenen kişi ve kuruluşlarla bundan sonra iş yapan kişi ve kuruluşlar ABD yaptırımlarına maruz kalabilecek.

Öte yandan Bakanlık, aynı açıklamasında Rusya Federasyonu ile askeri ilişkisi nedeniyle Çin'e ait askeri bir kurumu ve kurumun direktörünü de yaptırım listesine aldı.

Açıklamada, söz konusu Çinli kurumun, zaten "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesinde yer alan bir Rus askeri firmasıyla alışveriş yapması ve Moskova'dan savaş uçağı ve füze sistemleri alınmasında rol oynaması nedeniyle yaptırıma maruz kaldığı ifade edildi.

Kongre'den geçen yıl temmuz ayında geçen "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" yasası, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişimi nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar getirilmesinin önünü açmıştı. 

AA

Etiketler: ABD, Rusya, yaptırım, ekonomi
Okunma Sayısı: 308
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