ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir karar daha!

ABD Büyükelçiliği, Rus vatandaşları için vize prosedürlerini değiştirdiğini açıkladı.

Artık eski vizesinin bitiş tarihi üzerinden 12 aydan fazla geçen kişilerin tekrar vize almak istediklerinde mülakata katılmaları gerekiyor.

Daha önce vizesi bitenlerin tekrar başvuruda bulundukları zaman 48 ay içerisinde büyükelçiliğe gelmeleri zorunlu bulunmuyor, pasaportlarını Pony Express ile göndermeleri yeterliydi.

ABD Büyükelçiliği Basın Servisi tarafından Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, ABD’nin diplomatik çalışanlar ve diğer bazı resmi çalışanlar ve yine aynı kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiş tarihinden 12 aydan az bir zaman geçen kişiler dışında herkesin mülakata girmesini zorunlu hale getirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğin yetkili kişisi, başvuruda bulunan herkesin başvuru sürecinin gerektirdiği zaman her durumda görüşmeye gelmesini talep etme hakkına sahip” ifadesi yer aldı.

Bu değişikliklerin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı üzerinde uygulandığı da kaydedildi.