ABD'den Rusya’yı kızdıracak hamleler ve Rusya'dan kritik ABD açıklaması

Amerikalı senatörlerin Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırımlara ilişkin yasa tasarısını sunduklarını bildirdi.

Senatör Ben Cartin, Washington’da düzenlenen basın toplantısında, “Bu Rusya’ya Amerika’nın çıkarlarına karşı faaliyet sürdürmesi sebebiyle ek yaptırımlar uygulanmasını ön gören detaylı bir yasa tasarısıdır” ifadesini kullandı. Cartin, yaptırımların ABD, Ukrayna ve Kırım’a karşı gerçekleştirilen siber ataklardan, insani hakların ihlali ve yolsuzluktan sorumlu tutulan vatandaşları kapsayacağını belirtti. Senatör şu şekilde devam etti: “Ülkemize yapılan siber ataklardan sorumlu olan kişilere ek yaptırımlar uyguluyoruz. Yaptırımlar onların ihraç etme ve ABD’nin bankacılık sistemini kullanma gibi haklarını ellerinden alıyorlar. Açık açık söylüyoruz, yaptırımlar enerji sektörünü ve Rus aktiflerinin özelleştirilmesine katılan kişileri kapsayacak.” Rusya'dan kritik ABD açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımları ikili ilişkilerin bilerek bozulması için atılan ek adımlar olarak adlandırdı. ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Peskov, “Bunlar Rusya ve ABD’nin ikili ilişkilerinin bozulması için bilerek atılan ek adımlardır” dedi. Peskov, ABD’ye yanıt olarak yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapamayacağını belirtti. ABD Maliye Bakanlığı, “Magnitski” temelinde Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrkin dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uygulandığını açıkladı. DHA

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