ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

ABD, Ocak 2019'dan önce Türkiye vatandaşlarına vize randevusu verilemeyeceğini bildirdi.

ABD Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize başvurusu yapabileceği en erken tarihin 1 yıl sonra, Ocak 2019 olduğunu açıkladı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 2019 Ocak ayından önceki randevu tarihlerinin dolu olduğu, ancak ABD'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize işlemleri için 2019'un Ocak ayından itibaren randevu alabilecekleri belirtildi.

Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da 2019 yılının Ocak ayından itibaren vize işlemleri için randevu alabileceği de belirtilen Büyükelçilik açıklamasında, şu anda geçerli ABD vizesine sahip olan Türk vatandaşlarının ABD'ye giriş yapabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hızlandırılmış vize başvurularının reddedilmesi durumunda, Türk vatandaşlarının ikamet etmeseler bile başka bir ülkenin ABD Büyükelçiliği'nde başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Hali hazırda vize başvurusu bulunan Türkiye vatandaşlarına başvurularının iptal edilmesi durumunda kendilerine haber verileceği, ancak, ABD Büyükelçiliği tarafından bir bilgilendirme yapılmadığı sürece vatandaşların başvuru tarihlerinde bir değişim olmayacağına da dikkat çekildi.

'STRATEJİK BAĞLILIK AÇIKLAMASININ ŞAKA OLDUĞU ANLAŞILDI'

Doğan Medya Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, söz konusu duyuruyla ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"ABD, bu duyurusuyla Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceğini ilan etti. Beyaz Saray’ın birkaç gün önce yaptığı 'stratejik ortaklık amacına bağlıyız' açıklamasının da bir şaka olduğu anlaşıldı."