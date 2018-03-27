ABD'den Sincar ve Menbiç'le ilgili kritik açıklama

Mattis, "Kuzey Irak'ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar'da PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi var. PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz. (Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç görüşmeleri) Görüşmeler devam ediyor ve bunu çözeceğimiz konusunda iyimserim." dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Sincar bölgesindeki PKK varlığının Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade ederek "PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz." dedi.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) basın ofisini ziyaret ederek başta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Türkiye ile devam eden görüşmeler olmak üzere birçok konuda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Mattis, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce Irak'ın kuzeyinde yer alan Sincar bölgesindeki PKK terör örgütünün varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mattis konuya ilişkin, "Kuzey Irak'ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar'da PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi var. Biliyorsunuz PKK, ABDtarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk'ü öldürdüler ve PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin PKK unsurlarına yönelik Sincar bölgesinde düzenleyeceği muhtemel bir operasyona ABD'nin destek olup olmayacağına ilişkin de Mattis, gelecekteki operasyonlar hakkında bilgi vermeyeceğini söyledi.