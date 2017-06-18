ABD'den ''Suriye'de geçici ateşkes'' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejimle muhalifler arasındaki 48 saatlik ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bu inisiyatifi ifade edilen sözlerle değil sonuçlarıyla değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin güney doğusunda rejimle Dera’daki muhalifler arasındaki 48 saatlik ateşkes anlaşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 48 saatlik ateşkesin bugün yerel saatle öğle 12.00’da yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, Suriye’nin güneyinde şiddeti ve tansiyonu düşürecek her inisiyatifi memnuniyetle kaşıladıkları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu inisiyatifi ifade edilen sözlerle değil sonuçlarıyla değerlendireceğiz. Bu ateşkesin sürmesi -ve ümit ederiz ki devam etmesi- ve ihtiyacı olanlara insani yardımın ulaşmasının sağlanması için muhaliflerin de aynı şekilde saldırılarını durdurması gerekir. ABD bir taraftan DEAŞ ve El Kaide ile mücadele etmeye devam ederken diğer taraftan Suriye’deki şiddeti azaltmak ve insani yardıma muhtaç olanlara yardımın ulaşması adına yapıcı çabalarını sürdürecektir."

Suriye rejimi, Dera'daki operasyonlarını Cumartesi günü saat 12.00’da başlamak üzere 48 saatliğine durdurduğunu duyurmuştu.

Söz konusu ateşkesin BM'nin Suriye görüşmelerinin 10 Temmuz'da İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlamasını duyurması ve Rusya'nın da Astana'daki görüşmelerin 4-5 Temmuz’da gerçekleştirileceğini açıklaması ile aynı güne denk gelmesi dikkati çekti.