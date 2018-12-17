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ABD'den 'Suriye'ye askeri sevkiyat' iddialarına yalanlama

17 Aralık 2018, Pazartesi 22:34
Pentagon Sözcüsü Manning, "ABD'nin (Suriye'nin kuzeyine) büyük bir askeri sevkiyat yaptığına ilişkin haberler gördüm. Bunlar kesinlikle doğru değil." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin bir soru hakkında Manning, şunları söyledi:

"Gözlem noktalarının, Bakan (James) Mattis tarafından spesifik olarak NATO ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hitap etmek üzere kurulması emredildi. Türkiye hakkında ve ABD'nin (Suriye'nin kuzeyine) büyük bir askeri sevkiyat yaptığına ilişkin haberler gördüm. Bunlar kesinlikle doğru değil. Suriye'nin kuzeydoğu sınırına büyük bir kuvvet kaydırmadık. Bu gözlem noktalarında amacımızı aşan kuvvet bulunmuyor. ABD ve Türkiye, (Suriye'nin) kuzeydoğu sınırındaki durumu konusunda koordinasyon halindedir."

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna herhangi bir operasyon yapmayacağından emin olup olmadıklarına ilişkin bir soruya Manning, "Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz. Oradaki gerçek odak, DEAŞ'ın fiziksel varlığının ve kalıntılarının yenilgiye uğratılması. Tüm ülke ve bölgedeki güçlere DEAŞ'ın yenilmesine odaklanması çağrısında bulunuyoruz." cevabını verdi.

Manning, "Bizim birinci odağımız NATO müttefiki Türkiye'ye destek vermek, ikincisi ise DEAŞ'ın ve kalıntılarının yenilgiye uğratılmasına odaklanmamızı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Sözcü, DEAŞ ile çatışmaların devam ettiğini belirtirken Türkiye ile bu konudaki koordinasyonun önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump'a, Türkiye'nin PKK'ya karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda operasyona yapacağını söylediğine yönelik açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine ise Manning, iki liderin telefon görüşmesinin içeriğine dair bilgi vermeyeceğini ancak iki ülkenin, Türkiye'ye, bölgeye ve bölgenin ötesine yönelik terör tehdidine karşı birlikte çalışacağına inandığını belirtti.

Manning'e, Pentagon'un, geçen hafta yaptığı, "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz." açıklaması hatırlatıldı.

Bu açıklamaya ilişkin "'Kabul edilemez' ifadesinden kastınız neydi? Türkiye operasyon yaparsa askeri güç kullanır mısınız?" şeklindeki bir soruya Manning, "Bu konuda size geri dönüş yapayım çünkü emin değilim." yanıtını verdi.

Manning, bu konularda Türkiye ile koordinasyon halinde olduklarını yineledi.

AA

Etiketler: Türkiye, ABD, terör, YPG, Suriye
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