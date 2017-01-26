ABD'den Suriye'ye 'gizli' ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard'ın geçen hafta Suriye'ye yaptığı dört günlük gizli ziyarette Beşşar Esed'le görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Kongresinde Hawaii'yi temsil eden Demokrat Partili Gabbard, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Esed'i diyaloğa dahil etmeden bir barış anlaşmasının mümkün olmadığı iddiasında bulundu.

Gabbard, ziyareti öncesinde Esed'le görüşmek gibi bir niyeti olmadığını ancak fırsat ortaya çıktığında fikrini değiştirdiğini belirterek, "Suriye halkına bu denli ızdırap veren savaşı sona erdirmeye yardımı olacaksa eğer herkesle görüşmeye açık olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, Gabbard'ın Suriye'de Halep'te ve başkent Şam'da, ayrıca komşu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta temaslarda bulunduğu, mültecilerle, Suriye muhalefetinin liderleriyle, rejim yanlısı ve karşıtı gruplarda savaşan Suriyelilerin aileleri ve kayıp yakınlarıyla bir araya geldiği kaydedildi.

ABD'nin Irak, Libya ve Suriye'de yürüttüğü "rejim değişikliği savaşlarının" büyük acılara ve can kaybına yol açtığının altını çizen Gabbard, bu savaşların El Kaide ve DEAŞ gibi radikal örgütlerin de güç kazanmasına neden olduğunu vurguladı.

Gabbard, "Rejim değişikliği için yürüttüğümüz bu savaş ne Amerika'nın çıkarlarına hizmet ediyor ne de Suriye halkının." diye konuştu.

Ziyaretinin Temsilciler Meclisi Etik Komitesi onayıyla gerçekleştiğini kaydeden Gabbard, ziyaret masraflarının vergi mükelleflerinin cebinden çıkmadığını söyledi.