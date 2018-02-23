ABD'den tepki çeken Kudüs adımı

ABD'li yetkililer, Kudüs'te büyükelçilik açılışının İsrail devletinin kuruluşunun 70'inci yıldönümü kutlamalarına denk getirileceğini bildirdi. İsrail devletinin kuruluş yıldönümü 14 Mayıs'ta.

ABD, tepkilere rağmen, Kudüs Büyükelçiliği'ni Mayıs ayında açmaya hazırlanıyor. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iki yetkilisinden geldi. İsmi açıklanmayan yetkililer, Kudüs'te büyükelçilik açılışının İsrail devletinin kuruluşunun 70'inci yıldönümü kutlamalarına denk getirileceğini söyledi. İsrail devletinin kuruluş yıldönümü 14 Mayıs'ta. ABD Kongresi de bu konuda bilgilendirildi. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ajanslara düşen bu açıklamanın ardından Trump'a Twitter üzerinden teşekkür ederek "Bundan daha iyi bir hediye olamazdı" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'den resmi bir açıklama yapıldığı takdirde karşılık vereceğini duyurdu. İlk etapta büyükelçiliğin Kudüs'te halihazırda kullanılan bir binada olması ve sadece birkaç ofisten oluşması bekleniyor. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson elçiliğin açılmasının birkaç yıl sürebileceğini söylemişti. ABD Başkanı Trump, ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma planını geçen yıl açıklamış, bu karar büyük tepki çekmişti.

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