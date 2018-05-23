ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-35’lerin Türkiye’ye teslimatıyla ilgili nihai kararı henüz vermediğini söyledi. Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzelerine henüz sahip olmadığını vurgulayan Pompeo, ABD yönetiminin Türklerin Rus yapımı bu füzelere ihtiyaç duymasının önüne geçmek için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çarşamba günü Trump yönetiminin 2019 mali yılı için öngördüğü bütçe teklifi üzerine bilgi vermek için ABD Kongresi’ndeydi. Pompeo, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndaki oturumda kongre üyelerinin Trump yönetiminin temel dış politika konularında atmakta olduğu adımlara ilişkin sorularını yanıtladı. Oturumun yaklaşık 3.5 saat süren açık bölümünde en az beş kongre üyesi doğrudan Türkiye’yi ilgilendiren konuları gündeme getirdi.

TÜRKİYE’NİN NATO’DA KALMASINA İHTİYACIMIZ VAR

Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alan Türkiye’nin NATO’nun kötü çocuğu gibi davrandığını ileri süren Teksaslı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Poe, Pompeo’ya ‘Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalması gerektiğini düşünüyor musunuz?’ diye sordu.

Pompeo Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi; ‘Türkiye önemli bir ortak. Eğer Savunma Bakanı Mattis burada olsaydı Türkiye’nin NATO üyesi kalmasına ihtiyaç duyduğumuzu söylerdi. Ben de bu görüşe katılıyorum; Türkiye’nin davranışlarının NATO’nun hedeflerini yansıtmasına ihtiyacımız var. Bizim gayretle üzerinde çalıştığımız da budur; Türkiye’nin NATO içinde gerçekleştirmek istediğimiz hedeflere uyacak biçimde NATO’ya yeniden katılmasını ve NATO’nun çabalarını zayıflatacak adımlardan kaçınmasını sağlamak.

TÜRKİYE’NİN S-400’LERİ BİLFİİL ALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Pompeo’nun bu yanıtı üzerine kongre üyesi Poe bu kez de Türkiye’nin S-400’leri satın almakta ısrarının yanı sıra a F-35 projesinin ortağı olduğunu hatırlattı. Poe, ‘Türkiye’nin F-35’lere sahip olmasıyla ilgili kararı sizin bakanlığınız veriyor. Bu kararı verdiniz mi?’ diye sordu. Soruyu ‘hayır vermedim’ diye yanıtlayan Pompeo, ‘Türklerin S-400’leri bilfiil almaması için çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda Türkiye S-400’lere sahip değil ve umut ediyorum ki olmayacak’ diye ekledi.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMEDEN BİR PLANLA ÇIKMA BEKLENTİSİNDEYİM

Illinois’den Cumhuriyetçi kongre üyesi Adam Kinzenger ise Pompeo’ya Trump yönetiminin Suriye için nasıl bir strateji öngördüğünü sordu. Pompeo, ABD Dışişleri’nin yakın dönem için öngördüğü stratejinin Savunma Bakanlığı’nın DEAŞ ile mücadelesini destekleyecek diplomatik bir alan oluşturmak olduğunu söyledi. Pompeo bunu yaparken Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlayabilmek için şiddetin düşürülmesi için çalıştıklarını kaydetti. Bu çerçeveye Türkiye’yi de dahil eden Pompeo, haziran ayı başında görüşeceği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuları görüşeceklerini vurguladı. Pompeo şu sözlerle Menbiç konusunda yapılacak olan pazarlığa atıfta bulundu: ‘Türk mevkidaşımla o görüşmeden iki NATO üyesinin o bölgede karşı karşıya gelmesinin önüne geçecek bir planla çıkma beklentisiyle görüşeceğim.’

DONDURULAN SDG’YE 200 MİLYON DOLARLA İLGİLİ KARAR YAKINDA VERİLECEK

Suriye konusunu gündeme getiren kongre üyelerinden bir diğeri de Pennsylvania’dan Demokrat Brendan Boyle oldu. Boyle Pompeo’ya yönetimin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gönderilecek 200 milyon dolarlık yardımın neden dondurulduğunu sordu. Bu paranın şu an için yeniden gözden geçirilmekte olduğunu belirten Pompeo, henüz karar verilmediğini dile getirdi. Pompeo, ‘Kararın ne yönde olacağını bilmiyorum ve içimizdeki tartışmalara girmek istemiyorum. Ama kısa zaman içinde bir karar verilecek’ dedi. Pompeo, Suriye’ye doğrudan ilgisi olan zengin bölge ülkelerinin de DEAŞ’ın bu ülkeden söküp atılması için katkı yapmasını beklediklerini de hatırlattı.